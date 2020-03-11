Köse'de halk toplantısı gerçekleştirildi
Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek, Kelkit ve Torul ilçelerinin ardından Köse ilçesinde de vatandaşlarla buluşarak halk toplantısı gerçekleştirdi.
11.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:24
Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek, Kelkit ve Torul ilçelerinin ardından Köse ilçesinde de vatandaşlarla buluşarak halk toplantısı gerçekleştirdi.
Köse 60.Yıl İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Turgay Kesler, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını yerinde dinleyebilmek, onlarla yerinde görüşebilmek bu sorunları yerinde çözmek amacıyla ilçelerde bu tür toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bunun bir benzerini her gün biz Valilik makamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, problemlerini dinlediğimiz, onlara çözüm üretme çabasında olduğumuz saatlerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu da bize gelemeyen, ilçelerimizdeki, köylerimizdeki vatandaşlarımızın da biz ayağına gitmek suretiyle başlattığımız bir uygulama" dedi.
Vatandaşların istek ve ihtiyaçları salonda bulunan kurum müdürleri tarafından not alınırken, Vali Taşbilek, "Kimlerin ne tür isteği ihtiyacı sıkıntısı kamu hizmetlerinin sunumunda gördükleri eksiklik problem bunların hepsi ile ilgili bilgi sahibi olmak bizi mutlu edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Vali Taşbilek, dünyanın Koronavirüs adı verilen hastalıkla uğraştığını da hatırlatarak vatandaşları bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Türkiye'de bu virüs kaynaklı ilk vakanın Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir vatandaşta görüldüğünü ifade eden Vali Taşbilek, "Sizden istirhamımız köylerimizde, evlerimizde bunun farkındalığını oluşturalım. Bolca ellerimizi yıkayalım. Çok kalabalık ortamlarda temaslarda mümkün mertebe uzak olalım" uyarılarında bulundu.
"İsteği, ihtiyacı olan kim varsa hepsini dinlemeye hazırız" diyerek sözlerini sonlandıran Vali Taşbilek'e vatandaşlar söz alarak istek ve taleplerini iletti, özel görüşmek isteyenler ise toplantının ardından iletti. - GÜMÜŞHANE
Köse 60.Yıl İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Turgay Kesler, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını yerinde dinleyebilmek, onlarla yerinde görüşebilmek bu sorunları yerinde çözmek amacıyla ilçelerde bu tür toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bunun bir benzerini her gün biz Valilik makamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, problemlerini dinlediğimiz, onlara çözüm üretme çabasında olduğumuz saatlerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu da bize gelemeyen, ilçelerimizdeki, köylerimizdeki vatandaşlarımızın da biz ayağına gitmek suretiyle başlattığımız bir uygulama" dedi.
Vatandaşların istek ve ihtiyaçları salonda bulunan kurum müdürleri tarafından not alınırken, Vali Taşbilek, "Kimlerin ne tür isteği ihtiyacı sıkıntısı kamu hizmetlerinin sunumunda gördükleri eksiklik problem bunların hepsi ile ilgili bilgi sahibi olmak bizi mutlu edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Vali Taşbilek, dünyanın Koronavirüs adı verilen hastalıkla uğraştığını da hatırlatarak vatandaşları bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Türkiye'de bu virüs kaynaklı ilk vakanın Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir vatandaşta görüldüğünü ifade eden Vali Taşbilek, "Sizden istirhamımız köylerimizde, evlerimizde bunun farkındalığını oluşturalım. Bolca ellerimizi yıkayalım. Çok kalabalık ortamlarda temaslarda mümkün mertebe uzak olalım" uyarılarında bulundu.
"İsteği, ihtiyacı olan kim varsa hepsini dinlemeye hazırız" diyerek sözlerini sonlandıran Vali Taşbilek'e vatandaşlar söz alarak istek ve taleplerini iletti, özel görüşmek isteyenler ise toplantının ardından iletti. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
Etiketler : Turgay Kesler, Gümüşhane, Kelkit, Torul, Güncel
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