Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel'den Sıla'nın Yeni Görüntülerini Eleştirenlere Tepki: Sanki Zil Takıp Oynuyor

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan ve 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran şarkıcı Sıla'nın olay sonrası yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sıla'nın şiddet görmediği hatta eğlendiği iddia edildi. Sıla hakkında yapılan yorumlara sinirlenen köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından olumsuz eleştiri yapanlara "Sanırsınız zil takıp oynuyor" diyerek tepki gösterdi.

"SANIRSINIZ KADIN ZİL TAKIP OYNUYOR"

Köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, Sıla'nın şiddet görmediği yönündeki yorumlara şu sözlerle sitem etti: "Sanırsınız kadın zil takıp oynuyor, arkadaşlarıyla oturmuş şarkı söylüyor. Belki acısını böyle atıyor? Bu videoyu çekip, servis eden kimdir? Dost sandığımı düşmanlara dikkat!

"ŞİDDETİ GEÇERSİZ KILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu görüntülerle Sıla'nın gördüğü şiddeti geçersiz kılmaya çalışıyorlar. pis bir algı yönetimi! Görüntülerin olaydan sonra olduğunu nereden biliyoruz? Diyelim öyle; morlukları şu çekimden nasıl tespit edebiliyoruz?Dayağın izin görüntülenmedi diyen Kanal D haber erkek tarafında durduğunu açıkça ortaya koyuyor! Ah benim erkek egemen medyam ah!"

"ŞU ADAMDAN ŞİDDET YİYEN KADINLAR NİYE SUSUYOR?"

Özyılmazel, paylaşımında Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen kadınlara da tepki göstererek "Şu adamdan (Ahmet Kural) şiddet gören diğer kadınlar niçin susuyorlar hala?" dedi.