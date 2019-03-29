29 Mart 2019, 07:50
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Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel, "Kadınlar zayıf ve narindir" diyen Şeyma Subaşı'na "Çabuk sil şu paylaşımını" diyerek ateş püskürdü.

Geçtiğimiz sene ani bir kararla televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın her paylaşımı olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Kadınlar zayıf, anneler ise kuvvetlidir" notunu yazdı.

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel ise Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşıma tepki göstererek "Çabuk sil bu paylaşımı" dedi.

"KADINLAR ZAYIF VE NARİNDİR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Melisa'yı çanta gibi yanımda taşıyamıyorum o kardeşleri ve kuzenleriyle" mutlu açıklamasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer de kızıyla çektirdiği pozu Victor Hugo'nun "Kadınlar zayıf ve narindir ama anneler kuvvetlidir" sözüyle paylaştı.

"ANNE OLMAYAN KADINLARA BÜYÜK HAKARET"

Paylaşımıyla tepki çeken Subaşı'na en sert eleştiri de köşe yazarı Ayşe Özyılmazel'den geldi. Subaşı'nın paylaşımını gören Özyılmazel, şu sözlerle sitem etti:

"Şeymacım bu yazdığın iyi bir şey değil! Hatta anne olmayan kadınlara büyük hakaret. İngilizcesini diyeyim çabuk kaparsın; #politicallyincorrect! Big mistake, big! Kadınlar zayıf değildir, narin hiç değildir. Kurtulmaya çalışılan sıfatlardır bunlar, kokuşmuştur ve kadınlar bu konuda hassasiyetle mücadele vermektedir.

"ÇABUK SİL"

Çabuk sil bu paylaşımı. Aslında iyi kızsın, seviyorum seni. En iyisi ben sana bir okuma seti yollayayım. Sendeki kadın algısı oldukça karışmış. Bu hayat böyle gitmez, gider de bir yere gitmez, o şekil yani. Anlayacaksın sen beni."

Ayşe Özyılmazel

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YORUMLAR (11)
BIKTIK ARTIK: Ayşede bir yerlerden nemalanmaya çalışıyor :))) yahu kardeşim hadii hadii işinize bakın. . . madem seviyorsun falan filan, o zaman özelden yaz şeymaya. herkese resklam eder gibi olmazki, düpe düz kendi resklamını yapıyorsun!!!
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ROKKO: bunun gibi erkek düşmanı kadınlar programlarda sunuculuk yapıp yıllarca kadınları-eşleri kocalarına karşı alttan alttan kışkırtıp durdu bu programlar ve bunun gibiler nedeniyle erkek kadın çatışması başladı kadınlar yerini unuttu kocasıyla yarışa girdi sonuç :boşanmalar kavgalar hiç eksik olmuyo ailelerde şimdi
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APOLİİTİK: Kimse kendisini ifade edemeyecek mi? bir laf söylersin ya siyaseten bir tarafta bulursun kendini ya da bir grup kartelcinin değerlerine aykırı bir şey söylemiş olursun.
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BİLİRKİŞİ: ünlüler sönünce gündeme gelmek için neler yapmıyor ki buda birşey mi
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HAYRİ.: ilk defa şeymanın bu sözüne kızmadım. ne var ki bunda. asıl ayşe özyılmazel e kızmak lazım. o da kendini reklam yapmış.
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