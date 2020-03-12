Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.
12.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:49
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.
Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşi, tatil için bulundukları Alanya'da, 8 Mart günü akşam saatlerinde yolda yürürken, yanlarına 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler, bıçak çekip, Kerim Ülker ve eşinden para istedi. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle 2 şüpheli, kaçtı.Kerim Ülker ve eşi, çağırılan polis ekiplerine ifade vererek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kerim Ülker, Alanya, Güncel
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