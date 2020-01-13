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Köseali'de Hat Yenileme Çalışmaları Başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Köseali Mahallesi'nde eskiyen kanalizasyon hattını daha sağlıklı ve modern bir hale getirmek amacıyla çalışma başlattı.

13.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:41Köseali'de Hat Yenileme Çalışmaları Başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelindeki altyapı yenileme faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde yaşanan sorunu da çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına başladı. Sık sık arızalara neden olarak vatandaşa sıkıntılı anlar yaşatan hattın deplase ve yenileme işlemi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

"Eski hattımız ömrünü yitirmişti"

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "Eski hattımız zamanında tüzel kişilik tarafından döşenmiş ve artık ömrünü yitirmiş bir hattı. Aynı zamanda özel mülkün altından geçiyordu. Şuan bu hat güzel bir şekilde yeniden yapılıyor ve yönü değiştiriliyor. Artık bir sıkıntı olsa dahi müdahale daha hızlı ve kolay olur. Hem de vatandaş mağdur olmaz. Bacalarımız da sıklaştırılıyor ve yepyeni bir hat döşeniyor. Çalışmaların gidişatından memnunuz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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