Köseali Mahallesi'nde İçme Suyu Sevinci

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla Köseali Mahallesi yeni içme suyuna kavuştu. Belediye Başkanı Zeki Kayda, Köseali Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin yeni içme suyuna kavuşma sevincine ortak oldu.Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilkavak Mahallesinde 100 metre derinlikten çıkarılan sondajla bulunan içme suyu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliğinde çekilen 5.2 kilometrelik içme suyu hattıyla Köseali Mahallesine taşınarak mahalle sakinleri içme suyuna kavuşturuldu.Köseali Mahallesinin öncelikli sorunu olan içme suyu sıkıntısına son verdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Köseali Mahallemiz içme suyuna kavuştu. Sırada Köseali Mahallemizin alt ve üst yapısını değiştirmek var. Büyükşehir Belediyemiz ile bu hizmetlerin de en kısa zamanda gerçekleşeceği müjdesini vermek istiyorum. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. İçme suyumuz mahallemize hayırlı olsun" dedi. Mahalle sakinleri de içme suyu hizmetinden dolayı Başkan Ergün ve Başkan Kayda'ya teşekkürlerini dile getirdi.Başkan Zeki Kayda'nın Köseali Mahallesi ziyaretine, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Köseali Mahalle Muhtarı Rasim Yıldırım ve muhtarlar ile vatandaşlar eşlik etti. - MANİSA