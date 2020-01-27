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Köseali'ye daha sağlıklı atıksu sistemi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde daha sağlıklı bir atıksu sistemi için başladığı kanalizasyon hattı deplase çalışmasını tamamladı.

27.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:45Köseali'ye daha sağlıklı atıksu sistemi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 'nin Köseali Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan eski kanalizasyon hattı yenilendi. Sık sık patlaklar yaşanan hattın yönü de değiştirildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ile hattın mahalle sakinlerine herhangi bir sıkıntı yaşatmasının önüne geçildi.

"Çalışmadan memnunuz"

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "Çalışmadan memnunuz. Çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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