Köseali'ye daha sağlıklı atıksu sistemi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Salihli 'nin Köseali Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan eski kanalizasyon hattı yenilendi. Sık sık patlaklar yaşanan hattın yönü de değiştirildi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ile hattın mahalle sakinlerine herhangi bir sıkıntı yaşatmasının önüne geçildi.

"Çalışmadan memnunuz"

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "Çalışmadan memnunuz. Çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.