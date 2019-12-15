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Köseler mahallesine PTT müjdesi

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm mahallelerde PTT şubeleri açılması için protokol imzaladı.

15.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:14Köseler mahallesine PTT müjdesi
KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm mahallelerde PTT şubeleri açılması için protokol imzaladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı her mahalleye PTT hizmet ofisi açılması konusunda ki çalışmasına geçtiğimiz ay Tavşancıl'la başladı. Başkan Şayir önceki gün PTT Müdürü Binali Demir ile bir araya gelerek Diliskelesi ve Tavşancıl'dan sonra önümüzde ki haftalar da Köseler Mahallesi'nde de PTT hizmet ofisi açılması için protokol imzaladı. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

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