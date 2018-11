Köseoğlu: Soğanda Stokçuluk Yapmak Söz Konusu Olamaz

20 Kasım 2018 Salı 14:29



20 Kasım 2018 Salı 14:29

ANKARA'nın Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 2017'de 90 bin dekarlık alanda yapılan üretimde 430 bin ton soğan elde edildiğini, bu yıl ise 60 bin dekarlık alanda 350 bin ton üretim yapıldığını belirterek, ""Soğan sökümü yapıldıktan sonra kısmen tarladan pazara sürülür, gerisi depolanır. Bu sektörün uygulaması her yıl aynıdır. Dolayısıyla stokçuluk yapmak veya ürünü satmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Polatlı'da üretilen ürünlerin önemli bir kısmı satılmıştır" dedi.İç Anadolu'nun en önemli soğan üretim merkezi olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl rekoltede önemli ölçüde düşüş yaşandı. Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ilçede 30 yıldır soğan üretimi yapıldığını hatırlatarak, Sakarya ve Porsuk Nehri'nde her yıl çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kuraklık nedeniyle üretimde azalmanın olduğunu söyledi. Zekai Köseoğlu, Polatlı'daki tarımsal sulamayı besleyecek olan Gökpınar Barajı yapımının mutlaka ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Köseoğlu, soğanın hububat gibi biçimi yapıldıktan hemen sonra pazara inmediğini ve ürünün önce depolandığını ardından belirli periyodlarla arz ve talep göz önüne alınarak pazara çıkarıldığını kaydetti.'STOKÇULUK YAPMAK SÖZ KONUSU OLAMAZ'Polatlı'da yapılan 350 bin tonluk üretimin 200 bin tonunun piyasaya çıktığını ve satıldığını söyleyen Köseoğlu, depolarda bulunan 150 bin tonluk ürünün belirli aralıklarla üreticiler tarafından satışa çıkarıldığını kaydetti. Zekai Köseoğlu, üretim ve pazarlama konusunda yapılan uygulamanın rutin bir süreç olduğunu belirterek, "Soğan sökümü yapıldıktan sonra kısmen tarladan pazara sürülür, gerisi depolanır. Bu sektörün uygulaması her yıl aynıdır. Dolayısıyla stokçuluk yapmak veya ürünü satmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Polatlı'da üretilen ürünlerin önemli bir kısmı satılmıştır" dedi.'ÜRÜNDE HASTALIK VAR'Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, sulama sorunu nedeniyle bu yılki ürünlerde hastalık meydana geldiğini söyledi. Haziran ayındaki yağışların bitki yaprağında bakteri üremesine yol açtığını belirten Köseoğlu, "Soğan ürününün zamanında sulanması gerekmektedir. Sakarya ve Porsuk Nehri'nin Polatlı'dan geçen bölümlerinde her yıl kuraklık yaşanıyor. Dolayısıyla yeşil ürünlerin sulama imkanı bulunmuyor. Eskişehir Polatlı sınırında yapımı devam eden Gökpınar Barajı'nın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Polatlı tarımı için hayati derecede önem taşıyan barajın bitirilmesi halinde Polatlı'da soğan üretimi çok daha üst seviyelerde olacaktır" diye konuştu.- Polatlı