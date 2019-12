KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracaklarını belirterek, "Devletin KOSGEB'e ayırdığı kaynağın, her bir kuruşunu milletin emaneti olarak görüp bu imkanları Türkiye 'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.Uzkurt, KOSGEB Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni Türkiye, anlayışıyla hedeflerine ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah oluşturması için, KOBİ'lerin başarılı kimliğe sahip olmaları gerektiğine işaret eden Uzkurt, bu kapsamda yerli ve milli üretimi KOBİ'ler aracılığıyla gerçekleştirmek için birçok destek programını yürürlüğe koyduklarını vurguladı.Uzkurt, KOBİ'leri toplumun temel dinamikleri olarak gördüklerini dile getirerek, "Küresel rekabet ortamında, ülkelerin dünyadaki konumunu KOBİ'lerinin gücü belirliyor. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde, istihdam ve gelir artışıyla sosyal istikrara katkı sağlıyorlar. Başarılı KOBİ'ler, bulundukları bölgede, kalifiye elemanlar yetişmesine, ülkenin üretici potansiyelinin açığa çıkmasına ve yeni işletmelerin doğuşuna da zemin hazırlıyor." diye konuştu.KOSGEB tarafından verilen destek programlarının müracaat, değerlendirme ve ödeme süreçlerini tamamen e-devlet sistemine taşıdıklarını anlatan Uzkurt, şunları kaydetti:"Güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracağız. Devletin KOSGEB'e ayırdığı kaynağın, her bir kuruşunu milletin emaneti olarak görüp bu imkanları Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz. Vakit ve kaynak israfına, asla, müsaade etmeyeceğiz. Bürokratik reflekslerle yolu tıkayan değil her zaman ön açan, engelleri kaldıran, teşvik eden olmaya devam edeceğiz."Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KOBİ'lerin önünü açmak için gösterdiği yoğun gayret için teşekkür etti.ÖdüllerTörende ödüllerini alan 7 şirket ise şunlar:İhracatçı KOBİ ödülü, Taleworlds Entertainment İkisoft Yazılım Bilgi ve İletişim Eğitim Tekno. ve Hiz. Elekt. San.ve Tic. Ltd. Şti'ye, İnovatif KOBİ ödülü Sentes-BIR Metalurji Kimya Enerji Üretim ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketine, İş Birliği-Güç Birliği yapan KOBİ ödülü Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'ye, Dijital KOBİ ödülü Emko Elektronik. San. Tic. AŞ'ye, Genç girişimci ödülü Merger Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, kadın girişimci ödülü Gülsha Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, inovatif girişimci ödülü Pergo Medikal ve İlaç Sanayi AŞ'ye ve jüri özel ödülü Hidromek AŞ'ye verildi.