Haberler » Güncel » KOSGEB Bilgilendirme Semineri Gerçekleşti - Haber

KOSGEB Bilgilendirme Semineri Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

28.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:36KOSGEB Bilgilendirme Semineri Gerçekleşti
DÜZCE(İHA) – Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen "Yurtdışı pazar desteği ve Kadın-Genç Girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri" KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin'in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, "Bildiğiniz üzere KOSGEB, uzun yıllardır girişimcilik destekleri üzerine faaliyetlerini sürdürmekte ve farklı alanlarda da birçok desteği iş insanlarına sunmakta. Kamuoyunda en çok bilinen destekleri Girişimcilik Destekleri olmakla birlikte bu destekler maalesef verimli şekilde kullanılamadığından dolayı hem işletmelerimiz finansal sorunlar yaşamış, hem de KOSGEB bu finansal sorunlar dolayısıyla ek önlemler almak durumunda kalmıştı. Yeni dönemde bazı esneklikler ve ek paketlerin olduğunu biliyoruz. İl Müdürümüz Necdet Yaşar Şahin sizlere bu paketler ve esneklikler hakkında geniş çaplı bilgiler verecek. Ülkemizde şu anda en önemli sorunların başında finansal kaynaklara erişim var. KOSGEB de bu zorlukların aşılmasında iş insanlarına ışık tutmaya çalışıyor. Maalesef insanlarımız finansal kaynaklara erişim ve ucuz kredi imkanlarını araştırmıyor, yapılan bilgilendirme toplantılarına da rağbet göstermiyor. Çok iyi niyetle çalışan ve Düzce için tüm bilgi birikimini ortaya koyan bir KOSGEB İl Müdürümüz var. Düzce olarak bu imkanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bilgi birikiminden ve bağlı bulunduğu kurumun imkanlarından en üst düzeyde faydalanmalıyız. Çok önemli ve kıymetli konuların konuşulacağı toplantımızın bizlere ve Düzce'ye hayırlar getirmesini diliyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının bilgilendirme bölümünde de, KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı" ile ilgili bilgiler verirken, AR-GE inovasyon destek programlarını da anlattı. Şahin, KOSGEB destek alanları ve girişimcilik destek kalemleri amacı ve kapsamı ve programa kimlerin başvurabileceğine değindi. - DÜZCE

Necdet Yaşar, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10 Bakan Albayrak: "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor"
19:10 Mahkeme savcının oğlu hakkında ara kararını açıkladı: 'Tutukluluk haline devam'
19:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
19:10 TSK: Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş...
19:10 Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 19:12:31