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KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor

BALIKESİR'de, iki yıl önce evlerinde saçaklı makarna yaparak ilçe marketlerine satan Fatma ve Hakan Alkan çifti, kısa süre içinde siparişlere yetişemeyince KOSGEB desteği ile imalathane açtı.

14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:17KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor

BALIKESİR'de, iki yıl önce evlerinde saçaklı makarna yaparak ilçe marketlerine satan Fatma ve Hakan Alkan çifti, kısa süre içinde siparişlere yetişemeyince KOSGEB desteği ile imalathane açtı. Ürettikleri 'saçaklı makarnayı' bir çok şehre satmaya başlayan çift, taleplere yetişemiyor.

'in ilçesinde yaşayan Fatma ve Hakan Alkan çifti, iki yıl önce evde saçaklı makarna yaparak ilçe ve çevresindeki marketlere satmaya başladı. Çift kısa süre içinde artan talepler üzerine iş yeri açmaya karar verdi. Üç çocuk annesi Fatma Alkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ne (KOSGEB) başvurarak, aldıkları 100 bin lira krediyle iş yeri açtı. , , İzmir ve Bursa gibi şehirlere yaptıkları ürünleri gönderen çift, taleplere yetişemiyor.

'KOSGEB'İN ÖNEMLİ KATKILARI OLDU'

Yaptıkları ürünlerin tamamen doğal olduğunu belirten Hakan Alkan, "Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmadan ıspanaklı, pancarlı, domatesli ve kapya biberli makarna yapıyoruz. Ayda 3 buçuk ton makarna üretiyoruz. Aylık ciromuz 60 bin liraya yakın. 4 kişi daha bizimle birlikte çalışıyor. KOSGEB'ten destek aldık, bize önemli katkıları oldu. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve Bursa'ya ürün gönderiyoruz, dönüşler çok güzel. Siparişlerimize yetişmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki daha fazla üretelim, daha fazla büyüyelim, daha fazla istihdam sağlayalım" dedi.



Balıkesir, İstanbul, Ankara, Manyas, Güncel

Kaynak: DHA

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