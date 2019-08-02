KOSGEB desteğiyle işveren oldu

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde ev hanımıyken Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle çocuk giysi atölyesi kuran Salime Başar, 8 kadına da istihdam sağladı.
İlçede yaklaşık 4 yıl önce Halk Eğitim Merkezinde dikiş nakış kursuna katılan Başar, aldığı eğitim ile evinde elbise dikmeye başladı.
Evinin küçük bir odasını adeta atölyeye çeviren Başar, ürettiği giysileri sosyal medya üzerinden satışa sundu.
Zamanla bu işi büyütmeye karar veren Başar, eşinin de desteğiyle bir atölye kurmak için proje hazırlayarak KOSGEB'e başvurdu.
Projesi onaylanan Başar, KOSGEB desteğiyle atölye kurdu.
Üretime başlanan, 8 kadına da istihdam imkanı sağlanan atölyenin açılışı Kaymakam Faik Arıcan ve KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten tarafından yapıldı.
Salime Başar, yaptığı açıklamada, diktikleri giysileri talep üzerine Orta Doğu ülkelerine gönderdiklerini belirterek, işini büyütüp istihdam sayısını artırmayı hedeflediğini söyledi.
Atölyede istidama kavuşan kadınlardan Asime Durgut, kazancıyla aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Leyla İlçi de Başar'ın başarı hikayesini örnek aldığını anlatarak, ileride onun gibi bir atölye kurup, istihdam sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
Kaymakam Arıcan ise Başar'ın gösterdiği azimle örnek olduğunu ifade etti.
KOSGEB İl Müdürü Yurten, iş yeri açarak bu tür başarılar sağlayacak girişimcilerin her zaman yanında olduklarını aktardı.