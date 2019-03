Kaynak: AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "İnsanları bürokrasiye boğan, insanları devletten soğutan bir destek anlayışını ortadan kaldırıyoruz. Daha düzene dayalı, daha bürokrasiden arındırılmış bir anlayışla destekleri vereceğiz." dedi.Uzkurt, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel merkezinde düzenlenen KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli'nde, girişimcilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi.Uzkurt, Türkiye'de toplam 3 milyon 480 bin 821 işletme bulunduğunu, bu rakamın yüzde 99,7'sine karşılık gelen 3 milyon 470 bin 491'inin KOBİ olduğunu bildirdi.KOSGEB'in zamanın gereklerine göre destek programları çıkardığını, var olan programları güncellediğini ve bazı programları uygulamadan kaldırdığını anlatan Uzkurt, son zamanlarda sanayi sektörüne odaklandıklarını söyledi.KOBİ'lere verilen desteklerin "terzi usulü" kurgulandığını ifade eden Uzkurt, şunları kaydetti:"Bir KOBİ'ye siz 50 bin lira, 100 bin lira vererek o KOBİ'yi bugünün şartlarında bir yerden alıp başka bir yere taşıyamazsınız. Elbette yeni girişim olarak 50-100 bin liralar iyi paralar ama orta ölçekte, küçük ölçekte işletmeleri bu rakamlarla bir yerden başka bir yere taşımanız çok zor. Firmanın ihracatını artıracak, onu büyütecek, teknoloji üretecek bir yapıya kavuşmasını sağlayacak bir ivme yaratamazsınız. Dolayısıyla biz şunu dedik; KOSGEB olarak bundan sonra 3-5 lira değil, küçük rakamlarla KOBİ'leri destekliyormuş gibi yapmak yerine ya da 3-5 lira vererek daha fazla sayıda KOBİ desteklemek yerine, gerçekten ihtiyacı olan KOBİ'leri doğru tespit edelim. İhtiyacı olduğu kadar devlet tarafından verilmesi gereken desteği verelim yaklaşımında... Destek miktarını artıralım. Veriş şeklimizi değiştirelim. Günün sonunda 'ben eğer bir firmaya 3-5 milyon yatırım yapmışsam, yatırım-üretim desteği vermişsem bunun 3-5 yıl sonra, gerçekten kamunun verdiği bu rakamın ekonomiye 50-100 milyon olarak geri döndüğünü görelim' anlayışıyla hareket etmeye başladık.""İmalatçı olanlara 360 bin TL'ye kadar destek vereceğiz"Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in aracılık ettiği fonların Türkiye'ye gökten yahut başka bir ülkeden gelmediğini belirterek, "Bu paralar sizlerden toplanıyor, bizlere emanet ediliyor. Biz bunu bir yerlere aktarıyoruz. 'Biz daha fazla destek verelim' derken, diğer taraftan da doğru adresleri bularak doğru şekilde destekler verelim çabası içindeyiz. Biz bürokratlar ve devlet görevlileri olarak burada emaneti doğru yönetiyoruz diyebilirim." şeklinde konuştu.KOSGEB'in girişimcilik destek programlarında köklü bir değişikliğe gittiğini belirten Uzkurt, şunları kaydetti:"Yeni bir sistemi yürürlüğe koyduk. Eskiden 50 bin lira hibe, 100 bin lira geri ödemeli olarak herkese verdiğimiz... Yani bir çiğ köfteciye de, lokantacıya da, organize sanayi bölgesinde imalat yapmak isteyen bir girişimciye de verdiğimiz bir programdı. Şimdi biz bunu ikiye ayırdık. Dedik ki bir 'geleneksel girişimciler' var. Bir de 'ileri girişimcilik' dediğimiz imalat sanayisinde teknoloji düzeyi yüksek ve katma değerli girişimde bulunmak isteyenler var. İmalatçı olanlara 360 bin TL'ye kadar destek vereceğiz ve bunun tamamı hibe olacak.Öbür taraftan, geleneksel girişimcilerden kurul ve saire, onu kaldırdık. Evrakı kaldırdık, 50 bin liraya kadar onlara destek vereceğiz ve orada da sadece şuna bakacağız; kuruluş desteği, yılın sonundaki performans... Bu para ile ister borcunu öde istersen istihdam et. Onu sorgulamayacağız. Sadece performansa dayalı olarak bu parayı bu şekilde vereceğiz."Uzkurt, geçmişte girişimcilerin sağlıklı olarak desteklenememesinde KOSGEB'in de hataları bulunduğunu, önceden çok fazla evrak istediklerini söyledi.Uzkurt, "İnsanlara 'şunu da getir, bunu da getir' diyebiliyorsunuz. Günün sonunda bir yıl uğraşıp şunu da duyuyoruz 'Ya bu desteği alamazsınız, sizin şartlarınız tutmuyor.' Dolayısıyla insanları bürokrasiye boğan, insanları devletten soğutan bir destek anlayışını da ortadan kaldırıyoruz. Daha düzene dayalı, daha bürokrasiden arındırılmış bir anlayışla destekleri vereceğiz." ifadelerini kullandı."Her zaman açık olan bir destek programı kurguladık"KOSGEB Başkanı Uzkurt, stratejik ürün üreten, proje bazlı ürün üreten, yeni girişimci firmalar gibi belli kategorilerde faaliyet gösteren her bir KOBİ'nin KOSGEB'de bir kredi limitinin bulunacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Üzerinde çalıştığımız yeni bir projeyle belli kategorilerde yer alan KOBİ'lerin her biri 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar bizim anlaşma yaptığımız bankalardan kullanacak. Biz bunun 5 taban puandan 14 puana kadar... Örneğin, yeni bir istihdam mı yarattı, yeni bir makine mi alacak, makine yerli mi olacak? Bunlara göre puanlar veriyoruz. O şekilde bizim hedeflerimize dönük olan işletmeleri tespit ederek yaklaşık 14 puana kadar faizini karşıladığımız ve istediği zaman kullanabileceği çağrı esasına dayanmayan, her zaman açık olan bir destek programı kurguladık. Atıyorum, bizden 1 milyon lira proje desteği aldı, makine aldı. Kendisi de 1 milyon TL koyacak. Bunun 500 bin TL'sini gidecek bir bankadan, uzun vadeli faizinin KOSGEB tarafından karşılandığı, bir kredi kullanabilecek."Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ı KOBİ'lerdenMÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu oluşturduğunu bildirdi.İşletmelere verilen teşvik ve desteklerin emanet para olduğunu ifade eden Kuralay, "Bu paralar, hem alan hem de veren için son derece kıymetli emanetlerdir." dedi.MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Özeken ise MÜSİAD'ın üyelerinin teşviklerden etkin bir biçimde faydalanabilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.