Kosgeb Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İHA

Kars'ta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kars İl Müdürlüğü'nce Kafkas Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Üzümcü, üniversitenin akademik ve idari personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Üzümcü, girişimcilik eğitimlerinin ve girişimciliğin Türkiye açısından önemli olduğuna vurguladı. Üzümcü, Eğitimde emeği geçen öğretim üyelerine ve KOSGEB yöneticilerine teşekkür etti.Dah sonra söz alan KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş, 2018 yılında KOSGEB'in teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelere öncelik verileceğini söyledi.Aktaş, "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarına odaklanarak bu kapsamda yeni bir girişimcilik modelini kurguladık. Bu yeni model ile hem geleneksel girişimciler desteklenecek olup hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerimize destekler verilecektir" dedi.Daha sonra KOSGEB'in 2019 yılı itibari ile uygulamaya koyduğu Girişimciliği Geliştirme Destek Programı hakkında bilgi verildi. Bu program ile girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 360.000 TL ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecek.Program, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde uygulanan Girişimcilik Eğitimine katılarak başarılı olan öğrencilere Katılım Belgesi verilmesiyle son buldu.Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilecek desteklerGirişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL'ye kadar geri ödemesiz "Performans Desteği" ödemesi yapılabilecek; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.000 TL'ye kadar ilave destek sağlanabilecektir.KOSGEB tarafından belirlenen "İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu"nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL olacaktır.Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilecek olup, desteğin üst limiti geri ödemesiz 10.000 TL olarak uygulanacaktır.Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.01.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.)İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olmasıİşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az %50 oranında kurucu ortağı olması,İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması şartlarını taşıması gerekmektedir. - KARS