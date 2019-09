KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, kurum ve kuruluşların, mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtları analiz etti.KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.KOBİ ekosisteminin merkezindeki işletmelerin karnesini çıkaran rapor, 8 bölümden oluşuyor. İşletmeler, sadece kendileriyle ilgili rapora, elektronik ortamda ücretsiz olarak ulaşabilecek.Raporda yer alan barkod sayesinde e-Devlet üzerinden raporun doğruluğu teyit edilebilecek. Bilgi amaçlı olarak hazırlanan, herhangi bir yorum içermeyen raporlar, resmi evrak niteliği taşımayacak.Raporun hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan veriler kullanıldı."Daha güçlü KOBİ'lere ihtiyacımız var"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, raporun, e-Devlet üzerinden erişime açıldığını bildirdi."Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Varank, geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini açıkladıklarını anımsattı.Strateji bağlamında teknoloji odaklı sanayileşmeyi oldukça önemsediklerinin altını çizen Varank, "Katma değerli üretim liderliğinde küresel rekabette söz sahibi olmak için, daha güçlü KOBİ'lere ihtiyacımız var. KOBİ'lerimizin yüksek teknolojiyi tabana yayma konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Bunun için de üretim ekosisteminde nasıl bir yere sahip olduklarının tespit edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı."KOBİ'lerin yol haritalarında etkin rol üstlenecek"Bakan Varank, bu çerçevede KOSGEB olarak her bir KOBİ'ye, sadece kendilerinin görebileceği İşletme Değerlendirme Raporu oluşturduklarını belirterek, " Türkiye 'de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ var. KOBİ'lerimiz bu raporla bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde ve sektörel bazda nerede olduğunu görebilecek. Firma özelindeki bu raporlar sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi'ne entegre edilerek, KOBİ'lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.KOSGEB'in de bu raporları ilerleyen süreçte kurgulayacağı destek programları için referans olarak kullanacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:"KOSGEB, raporlardan çıkan makro ve mikro ölçekli analizlere göre, yeni destek programları oluşturacak veya mevcut destek programlarını revize edecek. KOBİ'lere destek verilirken bu raporlar da dikkate alınacak. Kısacası KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, KOBİ'lerimizin bir nevi röntgenini çekip kendilerine sunacak. Türkiye'de ilk defa firma bazında böylesine detaylı bir çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Şunu da mutlulukla ifade edeyim, bu çalışmada kullanılan yazılımı da KOSGEB kendisi geliştirdi."