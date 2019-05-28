KOSGEB 57 memur alımı yapıyor! KOSGEB personel alımı başvuruları ne zaman?

KOSGEB bünyesinde görev yapmak üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak. İlanı kendi internet adresinden yayınlayan KOSGEB, KPSS puanı ile personel alacağını ilan etti. KOSGEB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

KOSGEB, 57 KOBİ uzman yardımcısı alıyor. Başvurular, 29 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında resmi internet adresi üzerinden yapılacak ve başvurularda KPSS şartı aranacak. Başvurular, www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden elektronik ortamda yapılacak.Başvuru yapanlardan, KPSS puanı en yüksek olandan başlanacak. Adaylar, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALACAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı kadrolarına personel alınacak. Toplamda 5 personel alınacak ilanın son başvurusu ise 1 Haziran olarak belirtildi.