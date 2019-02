Kosgeb Şırnak'a 40 Yeni Girişimci Kazandırdı

Kaynak: İHA

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Şırnak İl Müdürlüğü kentte 40 yeni girişimci kazandırdı.KOSGEB Şırnak İl Müdürlüğü kentte 40 yeni girişimciye kredi desteği sağladı. 31 Aralık 2018 tarihinde son bulan ve evraklarını eksiksiz teslim eden 40 yeni girişimci, işletmenin değerlendirmesini KOSGEB Şırnak İl Müdürlüğü paydaş kurum ve kuruluşlarla yapıldı. Kurul kararın ardından KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, kent ekonomisine kazandırılan her girişimcinin, başta istihdam ve sosyal refah olmak üzere ilin temel göstergelerinin artması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yurten, "Çünkü Türk ekonomisinin en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ruhunun her kesime yayılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için her kurum ve kuruluşun mutlaka işbirliği içerisine girmesi gerekmektedir. Bu işbirliklerinin artması, kentin ekonomik göstergelerini en üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konutu. - ŞIRNAK