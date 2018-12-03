Kosgeb'ten Azeri Partnerine Tecrübe Paylaşımı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) düzenlediği "Azerbaycan Delegasyonu Bilgilendirme Programı" açılışı yapıldı.KOSGEB'teki toplantıya KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ve KOSGEB yetkililerinin yanı sıra Azerbaycan'dan partner kuruluş "Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi" (KOB) Başkan Yardımcısı Elçin İbrahimov ve KOB yetkilileri katıldı.Açılış konuşmasında söz alan Şahin, KOSGEB'in faaliyetlerinin tanıtımını yaparak programın içeriğine ilişkin bilgi verdi.Şahin, "Ne zaman istenirse bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye'de her zaman başımızın üzerinde yeri var. İnşallah bu program faydalı geçecektir." dedi.İbrahimov da KOSGEB'in faaliyetlerinin yakından takip edilmesinin kendi kurumları açısından faydalı olacağını belirterek, "Burada öğreneceklerimiz bizim için önemli olacak." diye konuştu.Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çektiren iki heyet karşılıklı hediye takdiminde bulundu.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonluğundaki program 3 gün sürecek.Programın ilk günü KOBİ'lerin iç yapılanması ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Kalan 2 gün ise bazı kurumlar ziyaret edilecek.