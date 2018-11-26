KOSGEB'ten Bilgilendirme

BUMİAD dernek merkezinde gerçekleşen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Necla Yörüklü, ARSİYAD Başkan Yardımcısı Mustafa Koçak ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BUMİAD Başkanı M. Orhan Efe, "KOSGEB, Ülke ekonomimizin en çok yükünü taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelere sağladığı desteklerle gerek işletmelerin büyümesine ve gelişmesine ve dolayısıyla rekabet gücünün artmasına çok büyük destek vermektedir. Bu nedenle KOSGEB desteklerini önemsiyor ve daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu imkanlardan faydalanmalarını ve farkındalıkların arttırılmasına katkı koyabilmek amacı BUMİAD AKADEMİ olarak bu bilgilendirme toplantısını düzenliyor ve KOSGEB Bursa Genel Müdürü Erkan Güngör'e ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dedi.

Programın devamında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık ise, "KOSGEB bizim göz bebeğimiz. Kobiler için can suyu oluyor. KOSGEB, Kobilerimizin kendini geleceğe daha iyi hazırlaması için desteklerini sürdürüyor. Yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KOSGEB'in yurt genelinde 81 ilde 92 müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile uygulamada olduğunu aktaran KOSGEB Bursa Genel Müdürü Erkan Güngör, "Bursa şehri özelinde 2017 senesinde 750 girişimciye KOSGEB destekleriyle iş kurulmuştur" diye konuştu.

"KOBİ'lerde proje kültürü ve bilinci oluşturulması önemli"

KOSGEB tarafından verilen tüm destekler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren İl Müdürü Erkan Güngör, "Bugün 3,2 milyon işletmeyi kapsayacak bir hizmet ağına sahibiz. Proje kültürünü her anlamda yaygınlaştırmalıyız. Amaçlarımızdan biri de büyük işletmelerin yurt dışından getirdiği ürünleri Türkiye'deki tedarikçileri vasıtasıyla yerlileştirmesidir. İşletmelere özgü sorunlar olacaktır bunun çözümü ile ilgili her türlü destek, bilgiyi KOSGEB Bursa İl Müdürlüğünden alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda BUMİAD Başkanı M. Orhan Efe, KOSGEB Bursa Genel Müdürü Erkan Güngör'e katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.