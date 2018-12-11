KOSGEB'ten Siirt'e Yatırım Yapan Girişimcilere 50 Bin TL'ye Kadar Hibe Verilecek

Siirt'te iş kuracaklara çağrıda bulunan KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimciliği geliştirme destek programı kapsamında faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370 bin TL'ye kadar geri ödemesiz girişimcilere destek sağlanacağı, hibeden faydalanmak isteyen girişimcilerin en son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2018'de sona ereceğini dile getirdi.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç

50 BİN TL'YE KADAR HİBE

Girişimcilerin 50 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 100 bin TL'ye kadar geri ödemeli destek alabileceklerini dile getiren KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimcinin Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10 bin TL geri ödemesiz kuruluş desteği verileceğini söyledi.

ÜST LİMİT 300 BİN TL

İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40 bin TL'ye kadar geri ödemesiz 'Performans Desteği' ödemesi yapılabileceğini belirten Erkılıç, "Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5 bin TL'ye kadar ilave destek sağlanacağı, KOSGEB tarafından belirlenen 'İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200 bin TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300 bin TL olacaktır" ifadelerini kullandı.