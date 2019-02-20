Kosgep'in İş Dünyasına Destekleri

KOSGEP İl Müdürü İsmail Özdemir
, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya
Şubesi'nde iş adamları ile buluştu.
ASKON Konya
Şube Başkan Vekili Ali Umur, programın açılış konuşmasında KOSGEP'in verdiği desteklerin önemine dikkat çekerek, KOSGEP'in ticaretin devamı noktasında önemli bir role sahip olduğunu söyledi.
KOSGEP İl Müdürü İsmail Özdemir
de son yıllarda yüksek teknolojik ürünlere desteklerinin hızlandığını söyledi.
Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu an 13 kalemde desteğimiz var ve bunlara yüzde 90 oranında destek veriyoruz. Mesela 150 bin TL'ye kadar makine ekipman desteği veriyoruz. Yine bu desteği eleman desteği olarak da veriyoruz. Ayrıca geri ödemeli de 500 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bunlar iş dünyası için çok kıymetli. Burada amaç bizlerin desteği ile KOBİ'lerimizin daha da büyümesi."
ASKON şube binasındaki seminere çok sayıda iş insanı katıldı.
Konya,İsmail Özdemir
Kaynak: AA