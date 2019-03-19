Köşk İyi Parti'den Çanakkale Zaferi İçin Fener Alayı

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Köşk'te yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle fener alayına katıldı.İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Aydın Kurucu İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti ve CHP encümen üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.Partililer ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla fener alayını tamamladıktan sonra İstiklal Marşı okudu. Fener alayına katılanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerine duydukları minneti dile getirdi.Etkinlik şehitler için okunan mevlidi şerifle sona erdi. - AYDIN