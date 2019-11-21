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Köşk MYO'dan yaşlı çınarlara ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Aydın Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Kasım ayı boyunca belirli aralıklarla ziyaret etti.

21.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:59Köşk MYO'dan yaşlı çınarlara ziyaret
Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Kasım ayı boyunca belirli aralıklarla ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında farklı gruplar halinde toplam 60 öğrencinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, öğrenciler Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayanlar ile sohbet ederek kültür aktarımında bulundu.

Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdikleri ziyaretler ile engellilere nasıl davranmaları gerektiğini ve engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları öğrenen öğrencileri, ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Aydın, Atça, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

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