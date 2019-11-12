Haberler » Güncel » Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı - Haber

Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) 'İş Hayatında İletişim" kursunu tamamladı.

12.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:36Köşk MYO Öğrencileri 'İş Hayatında İletişim' kursunu tamamladı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) 'İş Hayatında İletişim" kursunu tamamladı.

ADÜ Köşk MYO ve Köşk Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinlikleri kapsamında 'Kişisel Gelişim ve Eğitimi' alanında 'İş Hayatında İletişim' kursu, 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

İletişim Psikolojisi Uzmanı Fatma Türkmen eğitmenliğinde gerçekleşen kursta; iletişimin doğası, iş hayatında iletişim ve önemi konuları işlendi. Eğitimde; beden dili, mülakatlara hazırlık, özgeçmiş hazırlama konusunda interaktif uygulamalara da yer verildi.

Eğitimin sonunda 17 katılımcı öğrenciye sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrencilere Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman ve Eğitmen Fatma Türkmen tarafından kurs bitirme belgeleri verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 DHA YURT BÜLTENİ - 5
11:12 Yeryüzü Doktorlarından katarakt hastaları için kampanya
11:12 Ağrı Dağı son yaylacıları uğurladı
11:12 MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor
11:11 Sahte polis ve savcı yakalandı, dolandırdıkları 80 bin lira sahibine verildi
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:13:36