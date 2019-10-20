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Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında vatandaşlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

20.10.2019 11:02Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi
Aydın'ın Köşk ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında vatandaşlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Köşk İlçe Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte hastane bahçesinde stant kuruldu. Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meme kanserinde belirtiler, taramalar, erken teşhis, kendi kendine meme muayenesi gibi konularda bilgiler verilerek el broşürleri dağıtıldı. Meme kanserinde farkındalığı arttırmak amacıyla sağlık personeli ve vatandaşlara pembe kurdele takıldı.Vatandaşlar sağlık ekiplerine bilgilendirmeler için teşekkür etti. - AYDIN

Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

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