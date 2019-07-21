Haberler» 3. Sayfa» Haber

Köşk'te korkunç cinayet

Aydın'ın Köşk İlçesi'nde 24 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu.

21.07.2019 13:08 Köşk
Aydın'ın Köşk İlçesi'nde 24 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu. Kafası taşla ezilen ve vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası bulunan Mehmet Biçer'in evinin önünde öldürüldükten sonra dere kenarına sürüklendiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde dere kenarında bir şahsın kanlar içinde yattığını gören şahıslar durumu polise ihbar etti. Bölgeye gelen polis ekipleri feci şekilde öldürülmüş olan şahsın Mehmet Biçer olduğunu belirledi. İddiaya göre evinin önünde öldürüldükten sonra çay kenarına taşındığı belirtilen Mehmet Biçer'in kafasına vurulan taş da çayın içerisinde bulundu.

Elektrikçi ustası olan Mehmet Biçer'in yaklaşık 15 yıl önce ilçeye bağlı Ilıdağ Mahallesi'nden Köşk ilçesindeki Başçayır Caddesi Çaykenarı'ndaki evine taşındığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Biçer'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü ve cinayet zanlısının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Mehmet Biçer, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:53   Siirt'te huzur ve güven uygulaması
13:52   Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi
13:47   Sakarya'da üniversite öğrencilerini şoka uğratan hırsızlık
13:36   Beylikdüzü'ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı
13:34   Mekan sahibine çarpıp kaçtı jandarmaya yakalandı
13:30   Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
13:19   Erzincan'da bir kadın uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü