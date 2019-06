KOSKEM 68 kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2019 deniz sezonunu açtı.



Bu yılki deniz sezonunu 15 Haziran'da açacağını belirten KOSKEM, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların mağdur olmaması ve tüm sahillerde olası su kazalarını önlemek amacıyla bayramın birinci gününden itibaren tüm teçhizatlarıyla birlikte plajlardaki yerlerini aldı. Resmi açılıştan 11 gün önce iş başı yapan KOSKEM cankurtaranları, bayramın ilk gününden bu güne 68 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı.



10 Bölgede hizmet verecek



KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi'nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip yapıyor.



KOSKEM bayramda sezonu açtı



KOSKEM, deniz sezonunu başlatacağı 15 Haziran Cumartesi gününden önce Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 4 Haziran günü tüm ekipleri ve teçhizatlarıyla olası su kazalarını önlemek amacıyla yerlerini aldı. 11 gün önceden vatandaşlara hizmet vermeye başlayan KOSKEM cankurtaranları, bu güne kadar Cebeci bölgesinde 37, Kumcağız bölgesinde 17, Kerpe bölgesinde 1, Bağırganlı bölgesinde 5, Karamürsel bölgesinde 6 ve son olarak Bayramoğlu bölgesinde 2 olmak üzere toplam 68 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı. Ayrıca KOSKEM, görev bölgelerinde 32 vatandaşa da ambulans birimi aracılığıyla sağlık hizmetleri verdi.



BÜyükşehir, STK ve gönüllülerden oluşuyor



Kocaeli sahillerindeki su kazaları engelleme hizmeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar ile ortak çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bir ilk olan bu proje, halk ile yerel yönetimin kaynaşmasını sağlıyor.



Eğitimli personel



Cankurtaranlık çalışmalarında Mavi Bayrak kriterleri, dünya standartları (ILS) ve TSSF'nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personel profesyonel eğitmenler tarafından İzmit, Gebze, Gölcük ve Körfez ilçelerimizde bulunan havuzlarda eğitildi. Eğitimlerde başta kondisyon, kurtarma teknikleri eğitimi olmak personele gerekli konuda bilgiler verildi. Cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personellere ve gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri verildi.



Tam teçhizat



Sahillerde su kazaları hizmetlerinde kullanılmak üzere; dünya standartlarında gerekli olan kıyafet, ekipmanlar (cankurtaran kulesi, dürbün, can kurtarma kemeri, cankurtaran simidi, istasyon çadırı, düdük, suluk, güvenlik şeritleri için ip ve mantar, palet, maske, şnorkel, fırlatma ipi, telsiz, v.b.) temin edildi. Deniz araçlarımıza bu yıl 2 adet SAR (özel imal edilmiş Arama Kurtarma) jet ski alımı yapılarak toplam jet-ski sayısı 8 adete çıkarıldı. Ayrıca 6 adet Zodyak bot göreve hazır.



Rip akıntısına DİKKAT



Boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10.000 adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.



Uyarı tabelaları konuldu



Görev yapılan tüm sahil ve plajlar için yazılı- görsel Uyarı İkaz ve Bilgilendirme Tabelaları hazırlanarak sezon öncesi uygun olan yerlere konuldu. Ayrıca Cankurtaranlık hizmeti verilmeyen sahil, koy ve kayalık bölgelere de cankurtaranlık hizmetinin olmadığını belirten tabelalar yerleştirildi. Bu yerlere üzerinde 2'şer adet 30 metre ipli can simidi bulunan uyarı ve ikaz tabelaları konuldu. Kıyılarda bulunan tüm işletmelere olası su kazalarına müdahale yapabilmeleri için ipli can simitleri ve kullanma bilgileri verildi.



Dalgalı denize girmeyin



Sahillerde gerekli tüm tedbirleri alan KOSKEM, halkın, görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA