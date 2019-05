KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor

Kaynak: İHA

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM, 15 Haziranda açılacak yaz deniz sezonu için çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.Kocaeli'nin halk plajları, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleme ve temizleme çalışmaları ile turizmde cazibe merkezi haline geldi. Plajlarda tatilini geçirecek vatandaşların can güvenliğini koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) ekipleri de 2019 deniz sezonunu, eğitim öğretim döneminin bittiği hafta başlatacak. Yazın 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde vatandaşlar, 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren yeni deniz sezonunun tadını çıkaracak.KOSKEM, 2019 yılı deniz sezonu cankurtaranlık projesi için ilk toplantısını geçtiğimiz ay düzenledi. Toplantıya katılan kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek, görüş ve önerileri değerlendirirken 15 Haziran 2019 tarihinde yeni deniz sezonunun açılacağını kararlaştırıldı. Sezonun açılmasına sayılı günler kala hummalı çalışmalarını sürdüren KOSKEM, bir yandan havuzlarda cankurtaranlık eğitimleri verirken bir yandan da vatandaşların can güvenliği için sahillerde gerekli önlemleri alıyor. İzmit Körfezi'ne atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak İlk Mavi Bayrağını, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü mavi bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 yılında ise beşinci mavi bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. Bu yıl ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı, Mavi Bayrak aldı. Kocaeli'nde mavi bayraklı plajların sayısı 6'ya yükseldi.15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak yeni sezon, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 18.00'de sona erecek. Sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dahil olmak üzere birçok bölgede haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. - KOCAELİ Kocaeli