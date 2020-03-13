Koski 16 Mart pazartesi günü itibariyle yeni binasında
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü geçici olarak kullanılacak yeni binaya taşınıyor. 16 Mart Pazartesi günü itibariyle KOSKİ müşterileri, vezne işlemlerini yeni binada yapabilecek.
13.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:30
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı süre içerisinde geçici kullanılacak olan hizmet merkezini belirledi. KOSKİ Genel Müdürlüğü, ilk olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müşteri Hizmetleri, Vezne ve Abone Servisi'ni Hacıveyiszade Camii'nin karşısında bulunan Mehmet Katırcı İş Merkezi'ne taşıyacak.
16 Mart Pazartesi günü itibariyle geçici olarak kullanılacak yeni hizmet binasında KOSKİ müşterilerinin işlemlerini yapacak olan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için her türlü önlemi alacak.
Kaynak: Bültenler
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