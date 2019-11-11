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KOSKİ'den "Geleceğe Nefes" için 42 bin fidan

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı 11 milyon ağaç dikme kampanyasına, 42 bin fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.

11.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:40KOSKİ'den
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı 11 milyon ağaç dikme kampanyasına, 42 bin fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.

İçeri Mahallesindeki Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Seçme Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen fidan dikme programında konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, dikilecek fidanlarla bundan birkaç yıl sonra bir ormanlık alan oluşacağını belirterek, "Yetişmiş bir ağacın kendi başına yıllık 100 kilogramın üzerinde oksijen ürettiğini düşünürsek 'Geleceğe Nefes' sloganıyla çıkılan bu yolda bölgemizde, şehrimizde ve ülkemizde 'Oksijen Deposu' oluşturma adına ne denli büyük bir iyiliğe hep beraber imza attığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz ise, "Geleceğimizin oksijeni bizlerin elinde, bizlere emanet. Şu anda elimizde emanet olarak tuttuğumuz oksijeni toprakla buluşturarak ileriki nesillere taşımak istiyoruz. Su ve toprağın olduğu bu bölgede yeni yeşil alanlar oluşturarak Çumra ve Konya bölgesinde yaşanabilir bir dünya için daha fazla oksijen alanlarının oluşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, "Sizler de diktiğiniz fidan gibi bizler açısından birer fidansınız. İnşallah hayat yolculuğunda bir sıkıntıya uğramadan büyüyüp birer çınar gibi etrafınıza kol kanat gererek iyi birer insan olursunuz. Dikilen fidanları sulamak yetmiyor, önce besmeleyle dikelim sonra her şeye can veren Cenab-ı Allah'a büyümesi için dua edelim" dedi.

Konuşmaların ardından saatler 11.11'i gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak, protokol ile çeşitli okullardan gelen bin 111 öğrenci 42 bin fidanı toprakla buluşturdu. - KONYA

Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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