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KOSKİ'den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim

KOSKİ Genel Müdürlüğü, hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim yapma kararı aldı.

09.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:47KOSKİ'den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim
KOSKİ Genel Müdürlüğü, hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim yapma kararı aldı. Alınan kararla birlikte, aboneler için 1. kademe uygulaması, 0-15 metreküp yerine 0-20 metreküp olarak yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, genel kurulda alınan karar gereğince 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren kademeli tarifeye geçildi. Kademeli tarifede hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aboneler, 1. Kademede 00 ile 15 metreküp tarifesi yerine 00 metreküp ile 20 metreküp su tarifesine göre ücret ödeyecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen abonelerin, e-devlet üzerinden alınacak vukuatlı nüfus kağıt örneği ile KOSKİ Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri birimine şahsen başvuru yapması veya musteri.hizmetleri@koski.gov.tr adresine belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Aboneler, bu uygulamadan müstakil sayaç takılı olması ve abonelik kaydının kendi üzerine olması şartı ile faydalanabilecek. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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