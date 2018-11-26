Köşklü Öğrenciler Dilek Yarımadası'nı Gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Temiz Çevre, Sağlıklı Gelecek' isimli proje kapsamında Köşk
Anadolu İmam Hatip Lisesi okul öğretmenleri ve 100 öğrencinin katılımıyla Güzelçamlı
Mahallesinde bulunan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası
Milli Parkı'nı gezdi.
Köşklü öğrenciler, proje kapsamında Milli Parkın sahillerinde, Kanyon bölgesinde ve diğer ortak yaşam alanlarında doğa yürüyüşü yapılırken, aynı anda temizlik de yapıldı. Proje ile okul ve çevresinde, hem gençlere hem de diğer vatandaşlara farkındalık oluşturmak amacıyla temizleme çalışmaları ve yürüyüşler gerçekleştirilecek. Aralık
ayında ise projede kapsamında yapılan çalışmalarda çekilen fotoğraflar Forum Aydın
AVM'de sergilenecek.
Hayata geçirilen bu projeyle temiz çevreye dikkat çekilerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve sağlıklı yaşamanın öneminin genç nesillere aktarılacağı belirtildi. - AYDIN
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:10