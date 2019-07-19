Haberler» Dünya» Haber

Kosova Başbakanı istifa etti

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.

19.07.2019 18:02 Kosova Başbakanı istifa etti
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden az önce istifa ettiğini açıkladı. Kosova Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Kosova Başbakanı Haradinay, Hollanda'daki özel mahkemeye davet edildiğini ve oraya 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla gitmek istemediğini, 'Kosova savaşçısı Ramuş Haradinay' olarak katılacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Başbakanlık, Hollanda, Kosova, Dünya

Son Dakika Haberleri
19:24   Hollanda'da peçeli kadınlara verilecek para cezasını 'Referansımızı İslam'dan alıyoruz' diyen Nida...
19:22   Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti
18:52   Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti
18:29   Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi
18:24   Hakan Atilla - Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tahliye edildi
18:22   Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı
18:02   Kosova Başbakanı istifa etti