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Kosova Başbakanı istifa etti

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

19.07.2019 23:20 Kosova Başbakanı istifa etti
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kosova Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Başbakan Haradinaj, Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi'ne şüpheli olarak davet edilmesini gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. İki yıl önce başbakanlık görevine seçilen Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) komutanlarından Ramush Haradinaj, davet edildiği Hollanda'daki Kosova Özel Mahkemesi'ne 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla değil, UÇK savaşçısı olarak katılacağını belirtti. Sürpriz bir şekilde görevinden istifa eden Haradinaj daha önce de iki kez Lahey'deki Uluslararası Mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.
(Ercan Kasap/İHA)
Kaynak: İHA
Kabine, Kosova, Güncel

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