16 Kasım 2018, 21:10
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Kosova Basınında "Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ın Yaralandığı Kazada 2 Kişi de Hayatını Kaybetti"...

Kosova Basınında "Büyükelçi Kıvılcım Kılıç

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç'ın da yaralandığı belirtildi. 

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. - Prizren Türkiye,Kıvılcım Kılıç,Kosova
16 Kasım 2018 Cuma 21:10