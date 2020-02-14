Haberler » Politika » Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı'nı ziyaret etti - Haberler

Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı'nı ziyaret etti

Kosova Meclis Başkanı Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

14.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:49Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı'nı ziyaret etti
Meclis Başkanı Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, 'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Meclis Başkanı Dr. Vjosa Osmani-Sadriu'yu yeni görevi dolayısıyla kutlamak adına makamında ziyaret etti. Yeni Meclis Başkanı'nı kutlayan Büyükelçi Sakar, Türk devletinin, Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki birçok alanda iş birliğini derinleştirme niyetini de dile getirdi.

Kosova Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Sakar'ın, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek sağlayacağını belirttiği ve Türkiye'nin, Kosova'nın güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

Meclis Başkanı Vjosa Osmani-Sadriu, ziyaret ve sunulan iş birliği için minnettarlığını ifade ederek, Meclis Başkanı olarak Kosova Meclisi ile TBMM arasında parlamenter diplomasinin işlevlilik kazanmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. - PRİŞTİNE

Meclis Başkanı, Türkiye, Kosova, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 21:36:23