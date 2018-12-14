Kosova Camilerinde Ordu İçin Hutbe

Bugün Kosova
ordusunun kurulması vesilesiyle cuma hutbelerinde, ordunun barışa katkı sağlaması için dua edildi.
Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarısı bugün mecliste onaylandı. Meclisteki görüşmenin öncesinde ülke genelindeki cuma hutbelerinde, Kosova ordusunun kurulmasından bahsedildi. Hutbede, Kosova Savaşı'nın sona ermesinden 20 yıl sonra ordunun kurulmasının, devleti devlet yapan önemli bir unsurun oluşmasının sağlandığına işaret edilerek, ordunun, din, dil ve etnik mensubiyet gözetmeksizin Kosova'da yaşayan tüm insanların güvenliğini sağlayacağı belirtildi.
Kosova'nın başkenti Priştine
'de Osmanlı'dan kalan Alaeddin Camii'nde hutbenin okunmasından önce cami imamı verdiği vaazda, "Kosova ordusunun kurulması için duaların hiç eksilmemesi ve bağımsız bir devletin olmazsa olmazı olan bir sütunun oluşması mutluluk vericidir. Kosova devletine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE
Kosova
14 Aralık 2018 Cuma 17:50