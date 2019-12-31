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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk ile sınırların kaldırılmasını istiyor

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Arnavutluk ile aralarındaki sınırın ve her türlü sınır engelinin kaldırılması çağrısında bulundu.

31.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:00
Haşim Thaçi, ile aralarındaki sınırın ve her türlü sınır engelinin kaldırılması çağrısında bulundu.
Thaçi, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2019'da Kosova'da ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurma görevini vermek üzere seçimin kazananı Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti'yi 3 kez davet ettiğini anımsatan Thaçi, Kurti ile 6 Ocak'ta buluşacaklarını ifade etti.
Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın girişimleriyle başlatılan "Küçük Schengen" inisiyatifini de değerlendiren Thaçi, Kosova'nın söz konusu oluşumdaki diğer ülkelerle eşit olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle de ilk toplantıya çağrılmadığını hatırlattı.
Thaçi, Kosova'nın bölgesel inisiyatifler kapsamında ikili anlaşmalar imzalamaya hazır olduğunu vurgulayarak, ancak bu anlaşmaları Kosova'nın bağımsız ve egemen bir ülke olarak tanınması koşuluyla imzalayabileceklerini kaydetti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Kosova ile Arnavutluk arasındaki sınır ve gümrüklerin kaldırılması yönünde karar almaya hazır olduğuna dair ifadelerini de yorumlayan Thaçi, Rama'nın cesaretini takdir ettiğini söyledi.
Thaçi, Kosova ile Arnavutluk arasında hiçbir engele ve sınıra ihtiyaç olmadığının altını çizerek, "Dostum Edi Rama'yı bir kez daha, herhangi bir komşu ülkenin görüşlerini beklemeden, Kosova ile Arnavutluk arasındaki sınırı ve her türlü sınır engelini kaldırması için tarih belirlemeye davet ediyorum. Biz egemen iki bağımsız ülkeyiz." dedi.
Sırbistan-Kosova diyalog sürecinin 2020'de nasıl bir yol izleyeceğine dair soruya da yanıt veren Thaçi, yeni yılın bu süreçteki engellerin kaldırılacağı, diyalog sürecinin devam edeceği ya da yeni bir siyasi sürecin başlayacağı bir yıl olacağını sözlerine ekledi.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk ile sınırların kaldırılmasını istiyor

Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Kosova, Güncel

Kaynak: AA


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