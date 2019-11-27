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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:35

'un 27 kişinin hayatını kaybettiği 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Haşim Thaçi, Durs şehrini ziyaret etti.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Thaçi burada, basına açıklama yaptığı sırada5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sırasında yaşanan panik anları ise Arnavutluk'un televizyon kanalı A2'nin kameralarına yansıdı.

Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremden korkan vatandaşların çığlıkları da duyuldu.

BALKAN ÜLKELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Merkezi Arnavutluk'un Durs şehri olan deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi. Deprem büyüklüğünün ise 5,6 olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ DEPREMDE 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı

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