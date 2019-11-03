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Kosova'da 2. Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava himayesinde başkent Priştine'deki Alauddin Medresesi tarafından İkinci Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi.

03.11.2019 20:22
Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava himayesinde başkent Priştine'deki Alauddin Medresesi tarafından İkinci Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ile ezbere okuma kategorilerinden oluşan ve 1-3 Ekim arasında gerçekleşen yarışmaya Kosova medresesinin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Yeni Pazar, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan öğrenciler katıldı.
Yarışmaya ilk kez katılan Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi öğrencisi 16 yaşındaki Bilal Hamidoviç, yarışmada 5 cüzü ezbere okuma kategorisinde erkeklerde birinciliği elde ederken, Kosovalı Ubejd Ademi ikinci, Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Can Ağırbaş ise üçüncü oldu.
Kızlarda birinciliği Kosovalı Amire Derguti elde etti.
Ödülünü Ternava'dan alan Hamidoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm katılımcıların farklı özelliklere ve yöntemlere sahip olduğunu belirterek tüm yarışmacıların iyi olduğunu söyledi.
Alauddin Medresesi Müdürü Jakup Çunaku da yarışmanın öğrencileri bir araya getirmeyi, öğrenciler arası ve öğrencilerle öğretmenler arasında tecrübe paylaşımını hedeflediğini vurguladı.
Kız ve erkeklerde dört kategoride gerçekleşen yarışmada toplamda 40 öğrencinin yarıştığı bilgisini paylaşan Çunaku, "Birinci kategori 30. cüz olan Amme'nin ezbere okunması, ikinci kategori Kur'an-ı Kerim'den 3 cüzün ezbere okunması, diğer bir kategori 5 cüzün ezbere okunması ve son kategori ise Kur'an'ı güzel okumaydı." diye konuştu.
Yarışma değerlendirme komitesini Ürdün, Suriye, Kosova ve Hırvatistan'dan dört üye oluşturdu.
Kosova'da 2. Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA


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