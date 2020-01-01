Haberler » Güncel » Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haber

Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı

Kosova'da 2020 havai fişek gösterisiyle kutlandı.

01.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:31 Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı

'da 2020 havai fişek gösterisiyle kutlandı. Yeni yıla büyük umutlarla giren Kosovalılar, 2019'un yorgunluğunu eğlenerek atmaya çalıştı.

Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı 'deki Şadırvan meydanında eksi 6 derece soğukta toplanan birçok kişi, saatlerin gece yarısını gösterdiği esnada havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. 2020 yılıyla ilgili DHA'ya konuşan Kosovalılar, Kosova'da her geçen yıl işsizliğin arttığını ve gençlerin çareyi Avrupa ülkelerine gitmekte bulduğunu söyledi. Kosovalılar, 2019 yılının Kosova açısından önemli bir yıl olduğunu ve 2020 yılında özellikle vizelerin kaldırılması konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı kararın önemli olduğunu belirtti. Belediyesi tarafından günler öncesinden merkez caddelerin süslendiği Prizren'de, Şadırvan meydanında kurulan dev çam ağacı etrafında toplanan Kosovalılar, 2020 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Havai fişek gösterisi

-Meydandan görüntüler

-Vatandaşların röportajları

-Detay



Prizren, Kosova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12   Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Haber
12:10   İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Haber
12:09   Kars 2 iranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Haber
12:09   Haluk levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Haber
12:08   HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSERİ - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:14:10