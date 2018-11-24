Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Kosova
'nın güneybatısındaki Prizren
'de Türkiye
'nin Priştine
Büyükelçiliği himayesinde "Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması ve Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi.
Program, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde, Türk İş
Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde gerçekleşti.
Prizren Ukshin Hoti Üniversitesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Müferra Şinik
, KDTP milletvekili Fikrim Damka, Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker
, 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait
ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akif Gaş'ın yanı sıra Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve Prizren Belediyesi temsilcileri ile çok sayıda öğretmen katıldı.
Başkonsolos Altunya, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, bu gün hakkında hatırlanması gereken iki önemli konu olduğunu ifade etti. Altunya, "Bir tanesi, Türkiye'nin çağdaşlaşmasında çok önemli bir katkısı olan yeni harflerin kabulü 1 Kasım 1928 ve Ulu Önder Atatürk
'ün başöğretmenlik unvanını aldığı 24 Kasım 1928. Dolayısıyla bizim için, Türkiye Cumhuriyeti
'nin tarihi çağdaşlaşma çalışmaları için önemli tarihler bunlar." dedi.
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Şinik de Priştine Büyükelçiliği, Prizren Başkonsolosluğu, TİKA, Yunus Emre, Maarif Okulları, Diyanet İşleri
ve tüm diğer kurum ve kuruluşlarıyla Kosova'yı, Kosova'daki Türkleri ve Türk öğretmenleri desteklemesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmeyi bir borç bildiğini söyledi.
Priştine YEE Müdürü Ülker ise böyle bir günde Kosova'daki Türk öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu onur ve mutluluğu dile getirerek, "İnanıyorum ki sizler, Türkçe'nin ve kültürümüzün bu topraklarda bilime, irfana, medeniyete yön verecek şekilde yaşamasına vesile olan millettaşların en önemlilerinden birisiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaş, Kosova'daki Türkçe eğitimi yüceltmeyi en birinci öncelikleri olarak gördüklerini belirterek derneklerine bugüne kadar destek olan Türk kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.
Konuşmacılar ayrıca, 16 Kasım'da Priştine ile Gilan şehri arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç
ve 6 kişiye acil şifalar, kazada yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.
Programın devamında, eğitimci Bedrettin Koro "Kosova'da Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarına Yönelik Vizyoner Bakışı" ve Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
"Küresel Dünyada Kültür Öğretmeni Olmak" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
Priştine,Türkiye,Kosova
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:06