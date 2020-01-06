Haberler » Politika » Kosova'da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı - Haberler

Kosova'da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, seçimlerin üzerinden 3 ay geçen ülkede hükümet kurma sürecini başlatması için Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al Hareketi) lideri Albin Kurti'yi kabul etti.

06.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:38 Kosova'da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı
Haşim Taçi, seçimlerin üzerinden 3 ay geçen ülkede hükümet kurma sürecini başlatması için Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al Hareketi) lideri Albin Kurti'yi kabul etti.

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hükümet hala kurulamadı. Seçimlerde galip gelen Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi tarafından kabul edildi. Kamuoyunda büyük ilgi uyandıran görüşmede Cumhurbaşkanı Taçi, hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için Kurti'ye 48 saat süre verdi. 5 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Taçi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Taçi, başbakan adayını belirlemesi için Albin Kurti'ye 48 saatlik süre verdiğini belirterek, hükümetin kurulmasının Kosova devleti ve vatandaşları için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kameralar karşına çıkan Kurti de, görüşmede hükümeti kurmakla görevlendirilecek adayın belirlenmesi konusunun ele alındığını belirtti. Kurti, "Sadece birkaç dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı, hükümetin bir an önce kurulmasının önemine değindi. Bizlerden hükümeti kurmakla görevlendirilecek adayın belirlenmesi için belirli bir süre tanıyacağını kaydetti" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin istişare niteliğinde olduğuna değinen Kurti, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile koalisyon hükümetinin kurulmasına önem verdiklerini söyledi. LDK ile en kısa zamanda bir araya gelinmesi ve hükümet kurulmasının olumlu sonuçlanmasını arzu etiklerini kaydeden Kurti, "Hükümetin kurulması işleminin uzamasını istemiyoruz. Meclis kuruldu, şimdi hükümetin kurulması için ciddi adımlar atmalıyız" dedi. - PRİŞTİNE

Cumhurbaşkanı, Haşim Taçi, Hükümet, Kosova, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

21:15   ABD Başkanı Trump: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak - Haberler
21:12   Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haberler
21:06   İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
21:02   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon... - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
20:02   ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi - Haberler
20:00   Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü - Haberler
6.01.2020 21:20:04