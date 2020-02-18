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Kosova'da ailesini katleden polis intihar etti

Kosova'nın Gilan şehrinde bir polis, annesi, babası ve 2 kardeşini öldürdükten sonra intihar etti.

18.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:35Kosova'da ailesini katleden polis intihar etti
'nın Gilan şehrinde bir polis, annesi, babası ve 2 kardeşini öldürdükten sonra intihar etti.
Kosova'nın güneybatısında yer alan Gilan şehrinde bir polis, annesi ve babası ile 2 kardeşini öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri 5 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesetler otopsi için Priştine Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Korkunç cinayetle ilgili Kosova Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın öğle saatlerinde Gilan şehrindeki Bujanina semtinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Gilan karakolunda görevli polis yetkilisi V.B.'nin, annesi ve babası ile 2 kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiği kaydedilirken, komşuların olayın farklı şekilde geliştiğine dair iddiaları reddedilerek olay yerinde sadece cinayeti işleyen ve daha sonra intihar eden polisin tabancasının bulunduğuna dikkat çekildi.
(İHA)

Kosova, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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