Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Kosova'da Albin Kurti hükümeti düştü

- Kosova'da Albin Kurti hükümeti düştü Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda düzenlenen Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda, 50 gün önce göreve başlayan Albin Kurti hükümetinin düşmesine karar verildi.

26.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:05
- Kosova 'da Albin Kurti hükümeti düştü
PRİŞTİNE - Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda düzenlenen Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda, 50 gün önce göreve başlayan Albin Kurti hükümetinin düşmesine karar verildi.
Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda düzenlenen Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, Başbakan Albin Kurti hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilerek, henüz 50 gün önce göreve başlayan Kurti hükümetinin düşmesi kararı verildi. Başbakan hakkında verilen gensoru önergesi, 32 hayır oyuna karşın 82 evet oyu alarak 11 saat süren oturumla kabul edildi.
Genel Kurulda söz alan Başbakan Albin Kurti, hükümetin düşmesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi olduğunu, Thaçi'nin Sırbistan ile toprak değişimine yönelik hazır bir anlaşması olduğunu ileri sürdü. Başında bulunduğu hükümetin yaklaşık iki ay boyunca yaptığı çalışmalara değinen ve halkın desteğine sahip olduğunu belirten Başbakan Kurti, "Şahsım için de hükümet için de üzülmüyorum. Hükümetsiz kalacak olan halkım için üzülüyorum. Yolsuzlukla mücadele için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Gençler için, kadınlar için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Sizleri korona virüsle mücadele için çalışan bir Hükümetten mahrum bırakmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kurti hükümetinin düşmesine yönelik gensoru önergesi, Başbakan Kurti'nin koalisyon hükümetinin ortağı Kosova Demokratik Birliği'nden İçişleri Bakanı Agim Veliu'yu görevden alınmasının ardından gelmiş, önergeye muhalefet partileri de destek vermişti.
Öte yandan, korona virüs salgını nedeniyle genel oturum salonunda yapılan düzenlemeler nedeniyle, milletvekillerinin oturuma, maske ve eldivenlerle katılmaları ve aralarına 1 buçuk metre mesafe koyarak oturmaları da dikkat çekti. Alınan önlemler nedeniyle meclis binası alınmayan basın mensupları, toplantıyı meclis binası dışında ve toplantıdan canlı yayın yapan kamu televizyonundan takip etti. Meclis oturumunun, sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle de, sokaklarda yalnızca polis ve basın mensupları görüldü. - Kosova’da Albin Kurti hükümeti düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Kosova, Güncel

Haberin Videosu :

- Kosova'da Albin Kurti hükümeti düştü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- Kosova'da Albin Kurti hükümeti düştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD’de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek Haberler
ABD'de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı 3629’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haberler
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler Haberler
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler
’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

23:35: (KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONRASI KONUŞTU - Haber 23:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı - Haber 23:31: İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Haber 23:30: Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Yurt dışından gelen 168 kişi yurda yerleştirildi - Haber 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi - Haber 22:38: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi - Haber 22:07: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:50: ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler