Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı

Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim- öğretim normalleşme kapsamında dün itibariyle yeniden başladı.

10.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:58
Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim- öğretim normalleşme kapsamında dün itibariyle yeniden başladı.
Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve Türkçe'nin resmi dil olduğu Prizren kentinde koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart tarihinde ara verilen eğitim-öğretim normalleşme kapsamında 3 ay aradan sonra dün itibariyle yeniden başladı. Kenteki Emin Duraku İlköğreti Okulu'ndaki öğrenci ve eğitimciler, salgına karşı sosyal mesafe ve maske takarak ders başı yaptı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Emin Duraku ve İlköğretim Okulu tarih dersi öğretmeni Fetnan Derviş, yaklaşık 3 aydan bu yana salgın nedeniyle eğitime ara verilmek zorunda kalındığını ancak öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitimle de olsa eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.
OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Salgının halıhazırda geçmediğine dikkat çeken Derviş, her türlü önlemleri aldıklarını ve okulların dezenfekte edildiğini belirtti. Sosyal mesafenin uygulandığı sınıflarda öğrenciler de, normal eğitimi özlediklerini söyledi. Prizren Belediyesi Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç da lise giriş sınavları ve lise mezuniyet sınavları öncesi son iki haftalık bir sürede eğitimin başladığını ve öğrencilerin dersbaşı yaptıklarını söyledi.
HER SINIFA 15 ÖĞRENCİ SINIRLAMASI
Kosova Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla, ülke genelinde 23 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek olan Lise Kabul Sınavı'na hazırlık için dokuzuncu sınıflar da ders başı yaptı. Kosova genelinde tüm ilköğretim okullarında 19 Haziran'a kadar sürecek olan eğitim sürecinde sınflarda da sosyal mesafenin korunması adına en fazla 15 öğrenci ders görmesi dikkat çekti. Kosova’da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Prizren, Kosova, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz’de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Kosova'da eğitim-öğretim normalleşmeye başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: MALATYA Menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haber 17:35: Bakan Albayrak, OECD Bakanlar Konseyi'nin toplantısına katıldı - Haber 17:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü - Haber 17:33: Akhisar'da bin fidan toprakla buluştu - Haber 17:33: Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar - Haber 17:01: Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı - Haber 15:59: Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı - Magazin 14:48: Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 13:30: Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu - Haberler