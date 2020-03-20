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Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem

Kosova'da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa'nın koalisyon ortaklığından çekilmesi ardından, dün akşam Kosova genelinde binlerce kişi balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi.

20.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:33
Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem

Kosova'da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa'nın koalisyon ortaklığından çekilmesi ardından, dün akşam Kosova genelinde binlerce kişi balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi.

Kosova'da binlerce kişi, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kosova'nın da mücadele ettiği koronavirüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte hükümette yaşanan krizi protesto etti. Koalisyon hükümetinin iki partisi Vetevendosje ve LDK arasındaki çekişme, LDK'nın ortaklığından çekilmesi ardından halk, hükümeti balkonlardan tencere ve tavalarla protesto etti.Başta başkent Priştine olmak üzere Prizren'de de halk, koronavirüs salgınıyla herkesin birlikte mücadele etmesi gereken şu günlerde siyasilerin kendi çıkarları peşinde koştuğunu ifade etti. Yerel saatle 20.00'de balkonlara çıkan insanlar, tencere ve tavalarla hükümeti protesto etti. Protesto, dakikalarca sürdü. DHA'ya konuşan Serkan Kayserli isimli vatandaş, "Şu an birlik ve beraberlik zamanı, kimse kendi çıkarını düşünmemeli" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Balkonlardan protesto detay

- Vatandaşla söyleşi


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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