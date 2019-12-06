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Kosova'da iklim değişikliği protestosu

Kosova'da halk, iklim değişikliğine dikkat çekmek için başkent Priştine'de protesto yürüyüşü düzenledi.

06.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:45Kosova'da iklim değişikliği protestosu
'da halk, iklim değişikliğine dikkat çekmek için başkent 'de protesto yürüyüşü düzenledi.

Kosova vatandaşları, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla Kosova Çevre Bakanlığına yürüdü. İklim değişikliğinin Kosova'da da etkisini gösterdiğine dikkat çekmek için başkent Priştine'nin meydanlarında protesto yürüyüşü düzenleyen vatandaşlar, iklim değişikliğine neden olan faktörlerin düzeltilmesini istedi.

"hidrosantrallere hayır" ve "termik santrallere hayır" pankartlarını taşıyan protestocular, zaman zaman "atmosfer yanıyor" sloganları da attı. Gençlerin de katıldığı protesto yürüyüşü GAİA ve Termokiss adlı sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi.

Priştine'deki İskender Bey Meydanı'ndan Kosova Çevre Bakanlığına yürüyen vatandaşlar, ülkede iklim değişikliği konusunda acilen somut adımlar atılmasını ve hükümetin onay verdiği hidro termik santrallerinin yapımının durdurulmasını talep etti.

Öte yandan Kosova Çevre Bakanlığı binası önünde toplanan protestocuların bakanlık bahçesine girmesini de polis ekipleri engelledi. Ayrıca protestoculardan Granit Gashi, iklim değişikliği nedeniyle Kosova ve diğer Avrupa ülkelerinde bu yılın tarihteki en sıcak yıl olduğuna dikkat çekerek hava kirleticilerine karşı acilen önlem alınmasını istedi.

Kosova'da 2 termik santral, 300 bin motorlu araç ve katı yakıtların havayı fazlasıyla kirlettiğine vurgu yapan Gashi, Kosova'nın turizm incisi Brezovitsa'da hidro santrallerin yapımına 'dur' denilmesi gerektiğini ifade etti. Gashi, iklim değişikliği konusunda seyirci kalan Çevre Bakanlığına da gerek duymadıklarını da belirtti.

Protesto yürüyüşüne katılan Endrita Banjska, protesto yürüyüşünün amacının, hidroelektrik ve termik santrallerin yapımının durdurulması olduğunu söyledi. - PRİŞTİNE

Priştine, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

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