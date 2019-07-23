Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kosova'da ırkçılığa karşı protesto

Kosova'da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine'de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

23.07.2019 17:24 Kosova'da ırkçılığa karşı protesto
Kosova'da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine'de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

Kosova'da 9 yaşındaki bir Roman çocuğun cinayete kurban gitmesi, başkent Priştine'de ırkçılığa karşı protesto düzenlenmesine neden oldu. "Kurumsal cinayetlere karşı" yazılı pankart taşıyan göstericiler protesto yürüyüşü düzenleyerek, 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin devlet tarafından önlenememesini kınandı. Kosova Ovası belediyesinde yaşanan olayda tecavüze uğrayan çocuk daha sonra katil tarafından öldürüldü. Yüzlerce vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde, çocuğun polisin vurdumduymazlığı yüzünden cinayete kurban gittiği, olayda savcılığın da suçlu olduğu savunuldu. Protesto gösterisinde yapılan konuşmalarda, işlenen cinayetin önlenmesi için tedbir almayan savcının görevden alınması talep edildi. Öldürülen çocuğunun ailesinin, çocuğa cinsel taciz yapıldığı yönünde polise 4 defa ihbarda bulunmasına rağmen polis tarafından önlem alınmamasının ırkçılığa işaret ettiğini belirten konuşmacılar, yetkililerden sorumluluk talep edeceklerini ifade etti.

Yaklaşık 1 saat süren protestonun ardından göstericiler dağıldı. - PRİŞTİNE

Priştine, Kosova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:18   Kahramanmaraş'ta yaya otomobile çarptı iddiası
18:16   Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
18:13   Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı
18:12   Manavgat'ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı
18:11   Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı
18:08   Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
18:06   Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu